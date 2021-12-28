Сутки в зоне ООС: 10 обстрелов, двое раненных

28.12.2021 15:00

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 10 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Тяжелые ранения получили двое военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 28 декабря.

Противник открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов, минометов калибра 120-мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, был задействован беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Обстрелы фиксировались в районе населеных пунктов Гнутово, Нью-Йорк, Новозвановка, Новолуганское, Марьинка, Красногоровка, Травневое и Лобачево.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.