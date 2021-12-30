- На Донетчине изъяли крупную партию контрафактных сигарет16:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен боец ВСУ10:00
- Кабмин отменил установку приложения "Вдома" для пересечения КПВВ с ВОТ (ВИДЕО)08:00
- На Донетчине задержали группу "черных" лесорубов17:00
- На Донбассе за сутки два обстрела11:00
- Сутки в зоне ООС: 10 обстрелов, двое раненных15:00
- В ОРДО смягчили антиковидные меры13:00
- ООН направила в ОРДЛО 28 тонн гумпомощи11:00
- С 1 января в ОРДО существенно повысятся коммунальные тарифы10:00
- В Торецке объявлен режим ЧП из-за порыва водовода09:00
На Донетчине изъяли крупную партию контрафактных сигарет
Более 12 тысяч пачек контрафактных сигарет изъяли полицейские из продажи в Донецкой области. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в регионе.
Так, в Мирнограде полиция конфисковала со складского помещения табачные изделия с поддельными марками акцизного налога. Всего – 11 180 пачек.
Решается вопрос привлечения собственника нелегального товара к ответственности по ч. 1 ст. 156 (Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В то же время в прифронтовом Торецке правоохранители пресекли семейный "бизнес" по продаже нелегальных сигарет. Установлено, что в течение года 36-летняя женщина и ее муж, жители поселка Железное, что близ Торецка, сбывали в одном из местных магазинов контрафактные сигареты по ценам ниже рыночных.
В ходе обысков по местам сбыта и хранения табачных изделий обнаружено и изъято более тысячи пачек сигарет. Товар направлен на проведение экспертизы.
Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (Сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.
Общая сумма изъятого товара составила около 700 тысяч гривен по ценам "черного" рынка.
Теги: Донбасс, сигареты, подделка, Нацполиция
- В Украине дорожают сигареты: названы цены
- Специалисты советуют, как определить поддельные лекарства
- В оккупированном Донецке появились поддельные российские рубли
- Этой зимой в моде хищный прикид и элегантная классика
- Финляндия начала выплачивать гражданам по 560 евро, чтобы искали работу для души
- Чего ждать в ноябре: подорожание сигарет, электронные водительские права и морозы
- На Донетчине изъяли крупную партию контрафактных сигарет16:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен боец ВСУ10:00
- Кабмин отменил установку приложения "Вдома" для пересечения КПВВ с ВОТ (ВИДЕО)08:00
- На Донетчине задержали группу "черных" лесорубов17:00
- На Донбассе за сутки два обстрела11:00
- Сутки в зоне ООС: 10 обстрелов, двое раненных15:00
- В ОРДО смягчили антиковидные меры13:00
- ООН направила в ОРДЛО 28 тонн гумпомощи11:00
- С 1 января в ОРДО существенно повысятся коммунальные тарифы10:00
- В Торецке объявлен режим ЧП из-за порыва водовода09:00
- На Донетчине изъяли крупную партию контрафактных сигарет16:00
- Путин запросил телефонный разговор с Байденом14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 декабря12:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен боец ВСУ10:00
- Кабмин отменил установку приложения "Вдома" для пересечения КПВВ с ВОТ (ВИДЕО)08:00
- На Донетчине задержали группу "черных" лесорубов17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 декабря15:00
- Во Львове открылась выставка "Евромайдан в Донецке"13:00
- На Донбассе за сутки два обстрела11:00
- Завтра из "красной" зоны выйдут последние две области Украины09:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів17:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- С 1 января в ОРДО существенно повысятся коммунальные тарифы
- В ОРДО смягчили антиковидные меры
- Стали известны тарифы на воду с 1 января 2022 года
- На Донетчине задержали группу "черных" лесорубов
- В штабе ООС рассказали о новогоднем меню бойцов на передовой
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря
- Кабмин отменил установку приложения "Вдома" для пересечения КПВВ с ВОТ (ВИДЕО)
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры
- В Белом доме назвали дату переговоров США и РФ по Украине
- ООН направила в ОРДЛО 28 тонн гумпомощи