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Архив - Донецкая область

На Донетчине изъяли крупную партию контрафактных сигарет

30.12.2021 16:00
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На Донетчине изъяли крупную партию контрафактных сигарет

Более 12 тысяч пачек контрафактных сигарет изъяли полицейские из продажи в Донецкой области. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в регионе.
Так, в Мирнограде полиция конфисковала со складского помещения табачные изделия с поддельными марками акцизного налога. Всего – 11 180 пачек.
Решается вопрос привлечения собственника нелегального товара к ответственности по ч. 1 ст. 156 (Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В то же время в прифронтовом Торецке правоохранители пресекли семейный "бизнес" по продаже нелегальных сигарет. Установлено, что в течение года 36-летняя женщина и ее муж, жители поселка Железное, что близ Торецка, сбывали в одном из местных магазинов контрафактные сигареты по ценам ниже рыночных.
В ходе обысков по местам сбыта и хранения табачных изделий обнаружено и изъято более тысячи пачек сигарет. Товар направлен на проведение экспертизы.
Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (Сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.
Общая сумма изъятого товара составила около 700 тысяч гривен по ценам "черного" рынка.



Теги: Донбасс, сигареты, подделка, Нацполиция
 
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