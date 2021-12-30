Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен боец ВСУ

30.12.2021 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен боец ВСУ

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четвег, 30 декабря.
Так, возле Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В сторону Трехизбенки открывался огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Недалеко от Новоселовки противник вел обстрел из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.
В окрестностях Золотого-4 незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.
ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх