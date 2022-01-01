В последний день 2021 года через гумкоридор в Еленовке прошли 215 человек

01.01.2022 15:00

Двести пятнадцать граждан воспользовались гуманитарным коридором на линии разграничения под Донецком в пятницу, 31 декабря. Об этом сегодня сообщило "МЧС ДНР".

Там добавили, что в сторону Донецка пропущено 19 транспортных средств и 137 человек, а на украинскую сторону выпущено 25 единиц транспорта и 78 граждан. За помощью к спасателям обратились 62 человека.