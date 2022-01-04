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На Донбассе три обстрела за сутки, тяжело ранен военный
04.01.2022 09:00
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано три обстрела, ранен один военный, сообщается в утренней сводке штаба ООС во вторник, 4 января.
Боец находится в лечебном заведении в тяжелом состоянии.
Как сообщается, сепаратисты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов в сторону Светлодарска. В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия. Вблизи Шумов велся обстрел из автоматических станковых гранатометов.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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