В прифронтовом Торецке уже десятый день нет воды

04.01.2022 10:00

В прифронтовом Торецке на Донетчине с 25 декабря жители остаются без централизованного водоснабжения, передает «Суспільне».

Ремонтные бригады не могут попасть в «серую» зону, чтобы устранить порыв на водопроводе «Горловка – Торецк».

Глава Торецкой военно-гражданской администрации Василий Чинчик пояснил, что ремонтные бригады ожидают гарантии «тишины» от боевиков.

«Информацию в полной мере мы не можем предоставить, потому что мы не имеем влияния на неподконтрольную территорию и, к сожалению, с той стороны нет режима "тишины". Будет режим "тишины" – дополнительная бригада с нашей стороны и с той стороны выдвигаются навстречу и будем искать дополнительно порывы, которые, возможно, не увидели», — рассказал глава ВГА.

По его словам, в центральной части Торецка воду подают по графику, а в целом ее развозят по городу автоцистернами коммунальщики, спасатели и военнослужащие. Будут возить, пока не отремонтируют водопровод. Люди набирают воду в бутылки и ведра, потом уносят домой — кто в руках, кто на санях.