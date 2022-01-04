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В прифронтовом Торецке уже десятый день нет воды
В прифронтовом Торецке на Донетчине с 25 декабря жители остаются без централизованного водоснабжения, передает «Суспільне».
Ремонтные бригады не могут попасть в «серую» зону, чтобы устранить порыв на водопроводе «Горловка – Торецк».
Глава Торецкой военно-гражданской администрации Василий Чинчик пояснил, что ремонтные бригады ожидают гарантии «тишины» от боевиков.
«Информацию в полной мере мы не можем предоставить, потому что мы не имеем влияния на неподконтрольную территорию и, к сожалению, с той стороны нет режима "тишины". Будет режим "тишины" – дополнительная бригада с нашей стороны и с той стороны выдвигаются навстречу и будем искать дополнительно порывы, которые, возможно, не увидели», — рассказал глава ВГА.
По его словам, в центральной части Торецка воду подают по графику, а в целом ее развозят по городу автоцистернами коммунальщики, спасатели и военнослужащие. Будут возить, пока не отремонтируют водопровод. Люди набирают воду в бутылки и ведра, потом уносят домой — кто в руках, кто на санях.
Теги: Донбасс, водоснабжение, Торецк
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