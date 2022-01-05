Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе прекратились обстрелы

05.01.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе прекратились обстрелы

За прошлые сутки в зоне ООС нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали. Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.
"За прошлые сутки, 4 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.



Теги: Донбасс, перемирие, режим тишины, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх