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В полиции назвали причину смерти трех человек на «Азовстали» в Мариуполе
06.01.2022 11:00
4 января в неэксплуатируемом цехе комбината «Азовсталь» в Мариуполе нашли тела двух мужчин и подростка. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского РУП.
Как выяснили правоохранители, все погибшие являются местными жителями возрастом 33, 25 и 16 лет. Телесных повреждений и следов насильственной смерти на телах не обнаружено. Проводится судебно-медицинская экспертиза.
По предварительной информации, трое мариупольцев незаконно проникли на территорию предприятия и отравились газом.
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, смерть, Азовсталь
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