В полиции назвали причину смерти трех человек на «Азовстали» в Мариуполе

06.01.2022 11:00

4 января в неэксплуатируемом цехе комбината «Азовсталь» в Мариуполе нашли тела двух мужчин и подростка. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского РУП.

Как выяснили правоохранители, все погибшие являются местными жителями возрастом 33, 25 и 16 лет. Телесных повреждений и следов насильственной смерти на телах не обнаружено. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

По предварительной информации, трое мариупольцев незаконно проникли на территорию предприятия и отравились газом.