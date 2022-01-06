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Архив - Донецкая область

В полиции назвали причину смерти трех человек на «Азовстали» в Мариуполе

06.01.2022 11:00
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В полиции назвали причину смерти трех человек на «Азовстали» в Мариуполе

4 января в неэксплуатируемом цехе комбината «Азовсталь» в Мариуполе нашли тела двух мужчин и подростка. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского РУП.
Как выяснили правоохранители, все погибшие являются местными жителями возрастом 33, 25 и 16 лет. Телесных повреждений и следов насильственной смерти на телах не обнаружено. Проводится судебно-медицинская экспертиза.
По предварительной информации, трое мариупольцев незаконно проникли на территорию предприятия и отравились газом.



Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, смерть, Азовсталь
 
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