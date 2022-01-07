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Архив - Донецкая область

В зоне ООС два обстрела за сутки

07.01.2022 09:00
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В зоне ООС два обстрела за сутки

На Донбассе за минувшие сутки зафиксировано два обстрела со стороны сепаратистов, без потерь у ВСУ. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом в пятницу, 7 января, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Отмечается, что в сторону Луганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Старогнатовки противник обстреливал позиции украинских войск из автоматических и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
 
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