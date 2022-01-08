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На Донбассе три обстрела за сутки

08.01.2022 10:00
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На Донбассе три обстрела за сутки

За предыдущие сутки сепаратисты трижды нарушили режим прекращения огня, один из которых был с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом в субботу, 8 января, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Так, вблизи Катериновки противник обстреливал позиции украинских войск из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. В сторону Каменки велся огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Недалеко от Новотошковского враг открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.



Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
 
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