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Архив - Донецкая область

Гумкоридором под Донецком в понедельник воспользовались 265 человек

11.01.2022 14:00
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Гумкоридором под Донецком в понедельник воспользовались 265 человек

Линию разграничения между ОРДО и подконтрольной Украине территорией 10 января пересекли по гумкоридору 265 человек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Отмечается, что в "республику" проследовали 125 граждан на 25 транспортных средствах, в обратном направлении проехало 140 человек на 24 единицах транспорта.
За оказанием помощи обратились трое граждан, из них 2 человека за медицинской помощью. С начала года за оказанием помощи обратились 12 человек, из них 4 человека за медицинской помощью.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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