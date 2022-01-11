Гумкоридором под Донецком в понедельник воспользовались 265 человек

11.01.2022 14:00

Линию разграничения между ОРДО и подконтрольной Украине территорией 10 января пересекли по гумкоридору 265 человек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

Отмечается, что в "республику" проследовали 125 граждан на 25 транспортных средствах, в обратном направлении проехало 140 человек на 24 единицах транспорта.

За оказанием помощи обратились трое граждан, из них 2 человека за медицинской помощью. С начала года за оказанием помощи обратились 12 человек, из них 4 человека за медицинской помощью.