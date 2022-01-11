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В Мариуполе начали работу точки сбора новогодних елей
В Мариуполе появились места складирования хвойных деревьев. Цель – обеспечение чистоты и порядка на территории города, а также недопущение образования несанкционированных свалок, сообщили в городском совете.
Елки на места переработки из специальных мест сбора будет свозить коммунальное предприятие зеленого строительства, а с контейнерных площадок - КП «Коммунальник».
Места сбора елок:
Кальмиусский район – ул. Блажевича, 67, пр. Металлургов, 137, ул. Курчатова, 45 (разделительная полоса), ул. Курчатова 63, ул. Мамина Сибиряка, 36 (насосная станция), ул. Металлургическая, 19 (ЦТП, площадка между роддомом и котельной), пр. Металлургов, 213, 26 квартал, 4, 25 квартал, 2, ул. Сеченова, 74, пр. Металлургов, 198, пр. Никопольский, 50, пров. Учебный, 3а.
Центральный Район – ул. Митрополитская, 108-110, ул. Зелинского, 13, 23, пр. Мира, 113, 113а, 129, 89, пр. Строителей, 64, 181, бул. Б. Хмельницкого, 3, 18, 33, ул. Троицкая, 63, ул. Бахчиванджи, 17/91, ул. Куприна, 19, бул. Шевченко, 75, ул. Троицкая, 71, ул. Георгиевская, 66
Левобережный район – пр. Победы, 24/19, 65, 79, 91, ул. Азовстальская, 39, 25, 160, бул. Меотиды, 32/18, 8, 13/19, пр. Единства, 41, ул. Пашковского, 61, 48, ул. Владимирская, 35, 23/53, ул. Короленко, 3, ул. Гугеля, 22, 28, бул. Морской, 10, 20А, ул. Токарева, 12, ул. Олимпийская, 75, 11, ул. В. Освободителей, 4, ул. Февральская, 48, ул. 130 Таганрогской дивизии, 102, ул. Киевская, 48/3, 3/3, пер. Ровенский, 17, ул. 9 Мая, 18, пр. Защитников Украины, 86, парк им. Лепорского.
Приморский район – пр. Строителей, 21/21, ул. Лавицкого, 16, ул. Спартаковская, 25, Кленовая балка, 1.
Теги: Донбасс, Мариуполь, елка, утилизация
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