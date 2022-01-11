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Архив - Донецкая область

В ОРДО заявили о начале экспорта колбасных изделий в Россию

11.01.2022 16:00
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В ОРДО заявили о начале экспорта колбасных изделий в Россию

Енакиевский мясокомбинат отгрузил первые полторы тонны колбасных изделий в Ростовскую область. Об этом сообщили в "минагропроме ДНР".
"Первая партия колбасных изделий отправилась на экспорт в Российскую Федерацию. Первопроходцем стало ООО "Енакиевский мясокомбинат"", - сказано в сообщении. Уточняется, что комбинат отправил полторы тонны сыровяленых колбасных изделий.



Теги: Россия, Донбасс, экспорт, колбаса, ОРДО
 
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