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Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе временно прекратили работу
12.01.2022 11:00
Мобильные отделения "Ощадбанка", которые ездят по фронтовому Донбассу и позволяют жителям совершать денежные операции и получать выплаты, временно прекратили свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"Мобильные подразделения Донецкого областного управления АО "Ощадбанк" и Луганского областного управления АО "Ощадбанк" не будут работать в период с 11 по 14 января, поскольку подразделения находятся на капитальном ремонте", — говорится в сообщении.
В то же время, отмечается, что отделение банка на КПВВ "Новотроицкое" работает постоянно с 08:00 до 16:00 (понедельник-пятница). А на КПВВ "Счастье" подразделение банка в те же дни работает с 07:30 до 15:30.
Теги: Донбасс, ремонт, Ощадбанк
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