Сутки в ООС: один обстрел, смертельно ранен украинский воин

12.01.2022 09:00

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксирован один обстрел позиций ООС, в результате которых погиб военный. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, в сторону Новотошковского противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.