Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сутки в ООС: один обстрел, смертельно ранен украинский воин

12.01.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сутки в ООС: один обстрел, смертельно ранен украинский воин

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксирован один обстрел позиций ООС, в результате которых погиб военный. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, в сторону Новотошковского противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.
Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.



Теги: Донбасс, погибший, обстрел, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх