Главная / Новости / Донецкая область / За сутки на Донбассе три нарушения режима прекращения огня, ранен военный
Последние новости раздела
- За сутки на Донбассе три нарушения режима прекращения огня, ранен военный10:00
- Донецкая и Луганская ОВГА приняли решение по местным выборам в марте14:00
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе временно прекратили работу11:00
- Сутки в ООС: один обстрел, смертельно ранен украинский воин09:00
- В ОРДО заявили о начале экспорта колбасных изделий в Россию16:00
- Гумкоридором под Донецком в понедельник воспользовались 265 человек14:00
- В Мариуполе начали работу точки сбора новогодних елей13:00
- На Донбассе погибли два украинских воина08:00
- Жители Донбасса могут получить гранты на обучение от DRC15:00
- "ЦРБ ДНР" анонсировал выдачу автокредитов13:00
За сутки на Донбассе три нарушения режима прекращения огня, ранен военный
13.01.2022 10:00
За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты трижды нарушали режим прекращения огня, боевое травмирование получил украинский военный. Об этом в четверг, 13 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что один из обстрелов сепаратисты вели с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Военный находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке.
Противник открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 120-мм.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
Читайте также:
- На Донбассе 7 нарушений режима тишины за сутки, ранен один украинский воин
- Зайцево под обстрелом, ранен мирный житель, – «ДНР»
- При обстреле западной окраины Донецка ранена 16-летняя девушка
- На Донбассе враг 5 раз нарушил режим "тишины", один украинский воин ранен
- Боевики нанесли удар по Попасной
- На Донбассе ранен один военный — штаб
- За сутки на Донбассе три нарушения режима прекращения огня, ранен военный10:00
- Донецкая и Луганская ОВГА приняли решение по местным выборам в марте14:00
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе временно прекратили работу11:00
- Сутки в ООС: один обстрел, смертельно ранен украинский воин09:00
- В ОРДО заявили о начале экспорта колбасных изделий в Россию16:00
- Гумкоридором под Донецком в понедельник воспользовались 265 человек14:00
- В Мариуполе начали работу точки сбора новогодних елей13:00
- На Донбассе погибли два украинских воина08:00
- Жители Донбасса могут получить гранты на обучение от DRC15:00
- "ЦРБ ДНР" анонсировал выдачу автокредитов13:00
- За сутки на Донбассе три нарушения режима прекращения огня, ранен военный10:00
- Международная федерация хоккея отказалась признавать "Суперлигу" Бориса Колесникова09:00
- Создана интерактивная карта скоплений войск РФ вокруг Украины08:00
- В Минобороны Украины начали работу военные советники из США18:00
- В НАТО отказали России по вопросу о членстве Украины17:00
- Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания15:00
- Донецкая и Луганская ОВГА приняли решение по местным выборам в марте14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 января13:00
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе временно прекратили работу11:00
- Сутки в ООС: один обстрел, смертельно ранен украинский воин09:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів17:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- В Женеве состоялся первый раунд переговоров США и России
- "ЦРБ ДНР" анонсировал выдачу автокредитов
- В ОРДО заявили о начале экспорта колбасных изделий в Россию
- Донецкая и Луганская ОВГА приняли решение по местным выборам в марте
- Жители Донбасса могут получить гранты на обучение от DRC
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе временно прекратили работу
- Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания
- На Донбассе погибли два украинских воина
- Гадания в Старый новый год
- Гумкоридором под Донецком в понедельник воспользовались 265 человек