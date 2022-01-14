Сутки в ООС: два обстрела, ВСУ без потерь

14.01.2022 09:00

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих нет. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что вблизи Причепиловки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм. Недалеко от Станицы Луганской враг произвел обстрел из минометов калибра 120 мм.