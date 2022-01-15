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В Краматорске сильный ветер сорвал c флагштока самый большой флаг Украины на Донетчине
15.01.2022 15:00
Мощный ветер, который обрушился на Краматорск 14 января, сорвал самый большой флаг Украины на Донетчине с флагштока в парке «Юбилейний». Об этом сообщает Краматорск Пост.
Мэр города, Александр Гончаренко в комментариях написал, что флаг планируют восстановить в ближайшее время.
Теги: Украина, Донбасс, Краматорск, ветер, флаг
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