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Архив - Донецкая область

В "серой зоне" начался ремонт водовода Горловка-Торецк

15.01.2022 11:00
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В "серой зоне" начался ремонт водовода Горловка-Торецк

Жители прифронтового Торецка с 25 декабря оставались без воды. К ремонту не могли приступить из-за того, что оккупанты не давали гарантий соблюдения режима "тишины". Вчера такие гарантии были наконец получены и бригады КП "Вода Донбасса" выехали на ремонт водовода. Об этом в Фейсбуке сообщила Торецкая городская военно-гражданская администрация.
"14 января 2022 года во время обследования водопровода Горловка-Торецк ремонтной бригадой было обнаружено несколько прорывов трубы. В случае сохранения режима "тишина", 15 января 2022 года ремонтные работы будут продолжены с полной остановкой водоснабжения на город", - говорится в сообщении.
Отмечено, что подача воды в город возобновится после завершения ремонтных работ.
В Торецкой городской военно-гражданской администрации напомнили, что до устранения аварийной ситуации на водопроводе Горловка-Торецк утвержден график подвоза и раздачи воды, который публикуется каждый день на сайте и на странице Фейсбука администрации города.
Также сообщается, что прокачка воды 15 января 2022 года будет отсутствовать в связи с полной остановкой водоснабжения на город.
"В связи со сложившейся ситуацией просим население не производить забор воды из системы теплоснабжения. О ходе ремонтных работ будет сообщено дополнительно", - заявили в ВГА.



Теги: Донбасс, ремонт, водоснабжение, Торецк
 
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