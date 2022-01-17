Мобильные подразделения Ощадбанка на Донбассе возобновили работу

17.01.2022 17:00

Передвижные мобильные подразделения Ощадбанка вблизи линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях на этой неделе возобновили работу после капремонта. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

График работы с 17 по 21 января:

Донецкая область

17января (09:30 — 15:00) — с. Закотное, ул. Центральная, 21а;

18 января (09:30 — 15:00) —г. Авдеевка, ул. Коммунальная, 1;

19января (09:30 — 15:00) — пгт. Ямполь, ул. Леваневского, 13;

20января (09:30 — 15:00) — г. Мирноград, ул. Горская, 25;

21января (09:30 — 15:00) — г. Авдеевка, ул. Соборная, 28.

Луганская область

18 января (09:00 — 15:00) — с. Трехизбенка Счастьенского района;

19января (09:00 — 15:00) — пгт. Тошковка-1 Северодонецкого района;

20января (09:00 — 15:00) — пгт. Нижнее Северодонецкого района;

21января (09:00 — 15:00) — пгт. Краснореченское Сватовского района.