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Мобильные подразделения Ощадбанка на Донбассе возобновили работу
Передвижные мобильные подразделения Ощадбанка вблизи линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях на этой неделе возобновили работу после капремонта. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
График работы с 17 по 21 января:
Донецкая область
17января (09:30 — 15:00) — с. Закотное, ул. Центральная, 21а;
18 января (09:30 — 15:00) —г. Авдеевка, ул. Коммунальная, 1;
19января (09:30 — 15:00) — пгт. Ямполь, ул. Леваневского, 13;
20января (09:30 — 15:00) — г. Мирноград, ул. Горская, 25;
21января (09:30 — 15:00) — г. Авдеевка, ул. Соборная, 28.
Луганская область
18 января (09:00 — 15:00) — с. Трехизбенка Счастьенского района;
19января (09:00 — 15:00) — пгт. Тошковка-1 Северодонецкого района;
20января (09:00 — 15:00) — пгт. Нижнее Северодонецкого района;
21января (09:00 — 15:00) — пгт. Краснореченское Сватовского района.
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график
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