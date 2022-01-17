В многоэтажке Донецка сгорело 7 квартир

17.01.2022 15:00

В оккупированном Донецке на выходных в результате пожара в многоэтажке на проспекте Панфилова, 6 на четвертом этаже сгорели семь квартир. Во время осмотра помещений в одной из квартир обнаружен труп мужчины, сообщают СМИ "ДНР".

По предварительным данным, из-за пожара в расселении нуждаются 14 жителей дома.

Как сообщают в донецких пабликах, возгорание в многоквартирном доме произошло в результате неосторожного обращения с огнем одного из асоциальных жителей.