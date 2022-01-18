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Архив - Донецкая область

ОБСЕ проверила информацию об утечке химикатов в оккупированной Горловке

18.01.2022 14:00
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ОБСЕ проверила информацию об утечке химикатов в оккупированной Горловке

Спецмиссия ОБСЕ не обнаружила в оккупированной Горловке утечки химикатов на ПАО "Концерн Стирол", о которой заявила разведка Минобороны. Об этом говорится в отчете СММ.
"16 и 17 января миссия уточняла сообщение о возможной утечке аммиака на заводе в Горловке (неподконтрольный правительству город, 39 км северо-восточнее Донецка). СММ зафиксировала там спокойную ситуацию и будет продолжать уточнять информацию", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Горловка, Стирол, утечка, аммиак, ОБСЕ
 
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