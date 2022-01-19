За минувшие сутки на Донбассе обстрелов не зафиксировано

19.01.2022 08:00

На Донбассе за прошедшие сутки, 18 января, вражеские войска не нарушали режим тишины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня также не зафиксировано.