Последние новости раздела
- На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство15:00
- В прифронтовой Авдеевке возобновил работу городской суд11:00
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС09:00
- В зоне ООС возобновились обстрелы08:00
- В Мариупольской ТГ приступили к работе пять "шерифов"16:00
- Часть Донетчины осталась без воды из-за порыва на водоводе15:00
- Шведские дипломаты посетили зону ООС10:00
- На Донбассе трое суток сохраняется режим тишины08:00
- В Днепропетровской области боевика "ДНР" осудили на 8 лет18:00
- За минувшие сутки на Донбассе обстрелов не зафиксировано08:00
За минувшие сутки на Донбассе обстрелов не зафиксировано
19.01.2022 08:00
На Донбассе за прошедшие сутки, 18 января, вражеские войска не нарушали режим тишины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня также не зафиксировано.
Теги: Донбасс, режим тишины, ООС
Читайте также:
- Новогоднему перемирию на Донбассе быть: определена дата введения «режима тишины»
- "Тишина" на Донбассе продержалась двое суток
- "Управляемые Россией силы обстреляли позиции ВСУ на Донбассе через час после объявления абсолютного перемирия", - экс-посол США
- На Донбассе возобновились обстрелы
- На Донбассе прекратились обстрелы
- Донбасс накануне режима тишины: печальный прогноз от Туки
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)17:00
- На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство15:00
- В прифронтовой Авдеевке возобновил работу городской суд11:00
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС09:00
- В зоне ООС возобновились обстрелы08:00
- СБУ разоблачила 13 членов НВФ "Луганский округ донских казаков"17:00
- В Мариупольской ТГ приступили к работе пять "шерифов"16:00
- Часть Донетчины осталась без воды из-за порыва на водоводе15:00
- На КПВВ "Станица Луганская" заработал модульный пункт вакцинации11:00
- Шведские дипломаты посетили зону ООС10:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)17:00
- На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 января13:00
- В прифронтовой Авдеевке возобновил работу городской суд11:00
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС09:00
- В зоне ООС возобновились обстрелы08:00
- СБУ разоблачила 13 членов НВФ "Луганский округ донских казаков"17:00
- В Мариупольской ТГ приступили к работе пять "шерифов"16:00
- Часть Донетчины осталась без воды из-за порыва на водоводе15:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Часть Донетчины осталась без воды из-за порыва на водоводе
- СБУ разоблачила 13 членов НВФ "Луганский округ донских казаков"
- В зоне ООС возобновились обстрелы
- В Днепропетровской области боевика "ДНР" осудили на 8 лет
- Зеленский обратился к украинцам по поводу риска военной агрессии РФ (ВИДЕО)
- На КПВВ "Станица Луганская" заработал модульный пункт вакцинации
- Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатов
- В Мариупольской ТГ приступили к работе пять "шерифов"
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС
- На Донбассе трое суток сохраняется режим тишины