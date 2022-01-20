Часть Донетчины осталась без воды из-за порыва на водоводе

20.01.2022 15:00

На Донетчине из-за порыва на водоводе и ремонтных работ была приостановлена и ограничена подача воды в ряде населенных пунктов. Об этом сообщает КП Вода Донбасса.

"Сегодня в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на Втором Донецком водопроводе будет прекращена подача воды в следующие населенные пункты: Алексеево-Дружковка, Александро-Калиново, Дружковка, Екатериновка, Заря, Ильиновка, Иванополье, Константиновка, Клебан-Бык, Новодмитровка, Новгородское, Осиново, Плещеевка, Петровка, Романовка, Яблоновка, Щербиновка. Сокращена подача воды будет в Краматорск и Славянск", - говорится в сообщении.