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Шведские дипломаты посетили зону ООС

20.01.2022 10:00
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Шведские дипломаты посетили зону ООС

Шведские дипломаты ознакомились с текущей ситуацией в вопросе безопасности в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
"Район проведения операции Объединенных сил посетила международная делегация во главе с директором департамента Европейской безопасности МИД Швеции Йоханом Фрисселом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заместитель командующего Объединенными силами бригадный генерал Анатолий Шевченко ознакомил иностранных гостей с текущей ситуацией в вопросе безопасности в районе проведения ООС, подробнее остановившись на акватории Азовского моря.
В свою очередь, шведские дипломаты выразили слова поддержки украинскому народу в борьбе за суверенитет и территориальную целостность.



Теги: Донбасс, Швеция, дипломат, ООС
 
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