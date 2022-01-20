Шведские дипломаты посетили зону ООС

20.01.2022 10:00

Шведские дипломаты ознакомились с текущей ситуацией в вопросе безопасности в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Район проведения операции Объединенных сил посетила международная делегация во главе с директором департамента Европейской безопасности МИД Швеции Йоханом Фрисселом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель командующего Объединенными силами бригадный генерал Анатолий Шевченко ознакомил иностранных гостей с текущей ситуацией в вопросе безопасности в районе проведения ООС, подробнее остановившись на акватории Азовского моря.

В свою очередь, шведские дипломаты выразили слова поддержки украинскому народу в борьбе за суверенитет и территориальную целостность.