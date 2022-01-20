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Архив - Донецкая область

В Мариупольской ТГ приступили к работе пять "шерифов"

20.01.2022 16:00
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В Мариупольской ТГ приступили к работе пять "шерифов"

Проект «Полицейский офицер общины» заработал в Мариупольской ТГ. О безопасности 19 тысяч граждан будут заботиться пять полицейских. 19 января офицеры получили современные офисы и новые служебные автомобили Suzuki Vitara. Об этом сообщает МВД Украины.
Полицейские станции открылись в населенных пунктах Старый Крым, Бердянское, Виноградное и Покровское. Всего новый полицейский сервис получат жители 13 сел и поселков, входящих в состав Мариупольской территориальной громады.
В новых офисах созданы комфортные условия для приема граждан. Оснащение полицейских является результатом совместных усилий Нацполиции и громады. Для реализации проекта Мариупольским горсоветом было выделено 4,3 млн гривен.
В настоящее время в общинах Донетчины открыто уже 20 полицейских станций, что обеспечивает постоянное пребывание полиции рядом с жителями.



Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, реорганизация
 
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