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Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС
Район проведения операции Объединенных сил посетила делегация Комитета по иностранным делам Парламента Великобритании. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Заместитель командующего Объединенными силами бригадный генерал Анатолий Шевченко ознакомил иностранных гостей с текущей ситуацией в районе проведения ООС.
Также, британские парламентарии своими глазами увидели последствия российской вооруженной агрессии: разрушенные дома мирных жителей и изуродованную гражданскую инфраструктуру в городе Авдеевка", - отмечается в сообщении.
Кроме того, члены международной делегации побывали на некоторых позициях подразделений Вооруженных Сил Украины и пообщались с украинскими защитниками.
Следует отметить, что Парламент Соединенного Королевства занимает активную и консолидированную позицию в осуждении российской агрессии и выступает за дальнейшее оказание политической поддержки и практической помощи Украине.
"Особую роль в формировании позиции британских законодателей и чиновников играет именно Комитет по иностранным делам", – резюмируется в сообщении.
Теги: Донбасс, парламент, Великобритания, делегация, ООС
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