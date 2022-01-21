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В зоне ООС возобновились обстрелы
21.01.2022 08:00
На Донбассе за прошедшие сутки, 20 января, было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вражеских войск. Потерь среди военнослужащих нет. Об этом сообщает штаб ООС.
Отмечается, что в сторону Опытного противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, в направлении Катериновки - из противотанковых гранатометов, неподалеку от Марьинки - из ручных и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 враг применил минометы калибра 82 мм.
Кроме того, в Луганской области пролетел вражеский беспилотник, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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