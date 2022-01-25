За сутки в ООС один обстрел, потерь нет

25.01.2022 08:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС.

"В сторону Причепиловки сепаратисты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

У ВСУ без потерь.