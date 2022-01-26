Уже более пяти тысяч мариупольских пенсионеров получили "ковидные" продуктовые корзины

26.01.2022 11:00

В Мариуполе департамент социальной защиты населения продолжает выдачу продуктовых корзин. Их могут получить жители города старше 70 лет, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день уже выдано более пяти тысяч, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Продуктовая корзина состоит из наиболее востребованных продуктов – макаронных изделий, круп, муки, мясных консервов, сахара, печенья и чая. Общий вес - более 5 кг.

"Выдача продуктовых корзин началась в декабре 2021 года. Уже выдано более пяти тысяч. Еще более двух тысяч мариупольцев записались на их получение. Выдачу планируется продолжить по мере необходимости", - рассказала директор департамента соцзащиты населения Ирина Коробка.

Маломобильным пенсионерам социальные работники приносят продуктовую корзину домой. Таким образом, уже доставлено 50 наборов.

Чтобы зарегистрироваться на получение, необходимо позвонить на единую линию соцслужбы: (098) 188 08 46. Оператор назначит дату и время. Пункты выдачи открыты во всех районах Мариуполя с 8:00 до 17:00. Всего их пять, это отделы департамента социальной защиты – проспект Металлургов, 35, переулок Рижский, 40 и районные территориальные центры: Центральный - проспект Мира, 80, Кальмиусский - ул. Сеченова, 74, Левобережный - бульвар Меотиды, 20А.

Для получения набора, необходимо предъявить паспорт, идентификационный номер, сертификат о прохождении вакцинации двумя дозами.