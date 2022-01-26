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Архив - Донецкая область

В ОП опровергли информацию о прямых переговорах с ОРДЛО

26.01.2022 12:00
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В ОП опровергли информацию о прямых переговорах с ОРДЛО

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг сообщения в ряде СМИ о возможных прямых переговорах с боевиками из ОРДО и ОРЛО, сообщает РБК-Украина.
"Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, является неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "зраду" на ровном месте... Пусть те, кто сегодня участвует в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке", - заявил он.
Ермак также подчеркнул, что утверждать любые документы в нормандском формате имеют право только лидеры Украины, Германии, Франции и России. Встречи советников и министров в этом формате носят исключительно консультационный характер.
"Любые инсинуации или манипуляции - это инсинуации и манипуляции людей, заинтересованных в срыве переговоров", - отметил руководитель Офиса президента.



Теги: Донбасс, переговоры, советник, нормандская четверка, ОРДЛО
 
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