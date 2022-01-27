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Архив - Донецкая область

Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн

27.01.2022 15:00
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Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн

Депутаты горсовета Краматорска на очередной сессии 26 января поддержали проект решения о повышении стипендий долгожителям города, сообщает "Восточный проект".
В принятом решении сумма стипендий лицам, которые достигли возраста 100 и более лет, увеличена с 1 до 3 тысяч грн. В списке на получение выплат значится 13 человек.



Теги: Донбасс, Краматорск, долгожитель, стипендия
 
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