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Архив - Донецкая область

На Донбассе сутки прошли без обстрелов

27.01.2022 11:00
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На Донбассе сутки прошли без обстрелов

За прошедшие сутки, 26 января, и на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии, добавили в штабе.



Теги: Донбасс, режим тишины, ООС
 
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