На Донетчине 136 школ перешли на дистанционный режим обучения

28.01.2022 14:00

В связи с началом очередной волны заболеваемости COVID-19 часть учебных заведений Донецкой области переходят на дистанционную форму обучения.Об этом сообщает ДонОГА.

В целом по дистанционной форме будут получать образование 61 тыс. учеников в 136 учреждениях. Из них:

Из-за роста заболеваемости COVID-19 - 37,5 тыс. учащихся в 90 учреждениях:

Бахмутской (2), Великоновоселковской (7), Угледарской (8), Очеретинской (1), Ильиновской (1), Криворожской (1), Кураховской (5), Новогродовской (7), Мариупольской (3)

Из-за роста заболеваемости COVID-19 - 21,3 тыс. учеников 5-11 классов в 39 учреждениях:

Краматорской (31), Мариупольской (1), Черкасской (5), Святогорской (1), Соледарской (1) территориальных громад;

Из-за ОРВИ - 2,2 тыс. учеников в 7 учреждениях Добропольской (1), Мирноградской (1), Лиманской (5) территориальных громад.