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В Мариуполе "заминировали" 5 школ и дворец культуры
С самого утра в мариупольские школы поступили сообщения о возможном минировании школ № 9, 19, 21, 47 и 51. Впоследствии такое сообщение получил и Левобережный районный Дом детского и юношеского творчества. Об этом сообщает городской совет Мариуполя.
Полиция провела обследование - взрывоопасных предметов не обнаружено, угрозы нет. Объекты работают в штатном режиме.
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По словам директора департамента по безопасности и предотвращению коррупции Григория Березуна, информация о возможном минировании была передана ко всем необходимым службам еще в 6 утра.
«Сейчас проводятся мероприятия по проверке спецслужбами. Проводится обследование. Из-за того, что все произошло с утра, дети даже не успели зайти в школу. Поэтому школьники, а также персонал заведения в безопасности», – отметил Григорий Березун.
После обследования школы переходят к работе – 9 школа уже работает в штатном режиме. Школы № 47, 51 – на дистанционном обучении, 19 – на карантине.
По словам директора департамента образования Татьяны Братчиковой, о сообщениях в Левобережный районный Дом детского и юношеского творчества также передано всем необходимым службам. Проводится проверка.
В настоящее время все объекты обследованы. Угрозы нет – сообщения ложны.
Теги: Донбасс, Мариуполь, школа, минирование
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