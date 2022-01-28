Последние новости раздела
- В ООС два нарушения режима "тишины" за сутки09:00
- Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн15:00
- На Донбассе сутки прошли без обстрелов11:00
- ТКГ провела первое в этом году заседание09:00
- Рада изменила границы города Угледар15:00
- В ОП опровергли информацию о прямых переговорах с ОРДЛО12:00
- Уже более пяти тысяч мариупольских пенсионеров получили "ковидные" продуктовые корзины11:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, есть раненые08:00
- В ОРДО назвали число местных предпринимателей17:00
- В Славянске "заминировали" все школы12:00
В ООС два нарушения режима "тишины" за сутки
28.01.2022 09:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на семь часов утра пятницы, 28 января, за прошедшие сутки, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.
"Так, в Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад ВСУ, личным составом опорного пункта была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника. Благодаря бдительности и решительности военнослужащих, враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", - говорится в сообщении.
Кроме этого, недалеко от Марьинки сепаратисты обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.
Потерь нет.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
Читайте также:
- Члены НВФ применили запрещенные минометы и понесли серьезные потери
- Один украинский военный погиб, пятеро получили ранения за минувшие сутки в зоне АТО
- В зоне АТО прекратились обстрелы, пострадавших среди мирного населения нет
- Обстрелы обезводили Горловку
- Боевики постоянно провоцируют украинские войска, - Тымчук
- Атака на Станицу: зачем боевики хотят закрыть единственный пункт пропуска на Луганщине
- В ООС два нарушения режима "тишины" за сутки09:00
- Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн15:00
- Представители Минобороны Латвии посетили Луганщину13:00
- На Донбассе сутки прошли без обстрелов11:00
- ТКГ провела первое в этом году заседание09:00
- Рада изменила границы города Угледар15:00
- В ОП опровергли информацию о прямых переговорах с ОРДЛО12:00
- Уже более пяти тысяч мариупольских пенсионеров получили "ковидные" продуктовые корзины11:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, есть раненые08:00
- В ОРДО назвали число местных предпринимателей17:00
- В ООС два нарушения режима "тишины" за сутки09:00
- Зеленский провел "долгий телефонный разговор" с Байденом08:00
- Google посвятил дудл мариупольскому художнику Архипу Куинджи16:00
- Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн15:00
- Турция предложила Стамбул для очных переговоров в ТКГ14:00
- Представители Минобороны Латвии посетили Луганщину13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря12:00
- На Донбассе сутки прошли без обстрелов11:00
- НАТО направила России письменный ответ на предложения по "гарантиям безопасности"10:00
- ТКГ провела первое в этом году заседание09:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- В Славянске "заминировали" все школы
- В ОРДО назвали число местных предпринимателей
- Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн
- Рада изменила границы города Угледар
- ТКГ провела первое в этом году заседание
- Ученые из Санкт-Петербурга оценили эффективность российских COVID-вакцин
- Уже более пяти тысяч мариупольских пенсионеров получили "ковидные" продуктовые корзины
- В ОП опровергли информацию о прямых переговорах с ОРДЛО
- В Украину прибыли ещё 300 Javelin из США
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 декабря