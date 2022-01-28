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Архив - Донецкая область

В ООС два нарушения режима "тишины" за сутки

28.01.2022 09:00
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В ООС два нарушения режима "тишины" за сутки

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на семь часов утра пятницы, 28 января, за прошедшие сутки, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.
"Так, в Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад ВСУ, личным составом опорного пункта была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника. Благодаря бдительности и решительности военнослужащих, враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", - говорится в сообщении.
Кроме этого, недалеко от Марьинки сепаратисты обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.
Потерь нет.



Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
 
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