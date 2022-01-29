На Донбассе больше суток сохраняется режим прекращения огня

29.01.2022 10:00

За минувшие сутки на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня, сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 29 января.

Также обстрелов не зафиксировано с начала текущих суток.

Отмечается, что военные контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии.