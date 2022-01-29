Сервис QIWI перестал работать на территории ОРДЛО

29.01.2022 17:00

Ресурсы ОРДО сообщают, что платежный сервис QIWI начал блокировать любые финансовые операции на территории ОРДЛО. Об этом сообщает Восточный Вариант.

Как уточняют ресурсы, при попытке совершения финансовой операции, пользователи получают следующее сообщение: "Ошибка платежа, проведение платежа запрещено".

По словам источника, под данное ограничение попадают все пользователи, находящиеся на территории "ЛДНР", не зависимо от того, к российскому или украинскому оператору связи привязан кошелек.

Местные жители сообщают, что данную проблему можно обойти использую VPN, где в качестве местоположения указывают территорию РФ.