На Донбассе боевики ранили жителя Светлодарска

31.01.2022 15:00

Российско-оккупационные войска продолжают совершать коварные обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Оккупанты обстреляли окрестности Светлодарска и ранили местного жителя. Об этом информирует пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Так, 31 января, около 11:30, вооруженные формирования Российской Федерации по направлению временно оккупированного поселка Лозовое открыли огонь из стрелкового оружия в сторону Светлодарска, выпустив 5 очередей из автоматического оружия.

В результате вражеских обстрелов огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей правого бедра получил житель города Светлодарск 1953 года рождения, который рыбачил в районе Углегорского водохранилища.

Отмечается, что силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу.

"Захватчики в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и еще раз подтвердили свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса", - сообщили в штабе.