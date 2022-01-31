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Архив - Донецкая область

На Донбассе боевики ранили жителя Светлодарска

31.01.2022 15:00
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На Донбассе боевики ранили жителя Светлодарска

Российско-оккупационные войска продолжают совершать коварные обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Оккупанты обстреляли окрестности Светлодарска и ранили местного жителя. Об этом информирует пресс-центр ОС в Фейсбуке.
Так, 31 января, около 11:30, вооруженные формирования Российской Федерации по направлению временно оккупированного поселка Лозовое открыли огонь из стрелкового оружия в сторону Светлодарска, выпустив 5 очередей из автоматического оружия.
В результате вражеских обстрелов огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей правого бедра получил житель города Светлодарск 1953 года рождения, который рыбачил в районе Углегорского водохранилища.
Отмечается, что силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу.
"Захватчики в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и еще раз подтвердили свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса", - сообщили в штабе.



Теги: Донбасс, ранение, Светлодарск, обстрел, НВФ, житель
 
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