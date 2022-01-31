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За сутки НВФ дважды нарушили режим тишины на Донбассе
31.01.2022 08:00
За прошедшие сутки, 30 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.
В направлении Станицы Луганской противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Пищевика российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - сообщили в штабе.
В штабе подчеркнули, что благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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