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Архив - Донецкая область

Сутки в ООС: два обстрела, ранен местный житель

01.02.2022 08:00
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Сутки в ООС: два обстрела, ранен местный житель

За прошедшие сутки, 31 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.
"В направлении Светлодарска оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель.
Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу", - сообщили в штабе.
Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов.
Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - подчеркнули в штабе.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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