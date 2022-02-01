Сутки в ООС: два обстрела, ранен местный житель

01.02.2022 08:00

За прошедшие сутки, 31 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

"В направлении Светлодарска оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель.

Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу", - сообщили в штабе.

Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - подчеркнули в штабе.