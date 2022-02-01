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Сутки в ООС: два обстрела, ранен местный житель
За прошедшие сутки, 31 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.
"В направлении Светлодарска оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель.
Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу", - сообщили в штабе.
Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов.
Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - подчеркнули в штабе.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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