В Новотроицком выявили более трех сотен артснарядов

01.02.2022 17:00

Более 300 артиллерийских снарядов обнаружили и изъяли пиротехники в пгт Новотроицкое Волновахского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Подозрительные предметы были обнаружены на расстоянии 20 м от жилого дома по ул. Иван Кононенко. Пиротехники изъяли для дальнейшего уничтожения установленным способом 324 артиллерийских снаряда калибром 30 мм.