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Архив - Донецкая область

В Новотроицком выявили более трех сотен артснарядов

01.02.2022 17:00
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В Новотроицком выявили более трех сотен артснарядов

Более 300 артиллерийских снарядов обнаружили и изъяли пиротехники в пгт Новотроицкое Волновахского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.
Подозрительные предметы были обнаружены на расстоянии 20 м от жилого дома по ул. Иван Кононенко. Пиротехники изъяли для дальнейшего уничтожения установленным способом 324 артиллерийских снаряда калибром 30 мм.



Теги: Донбасс, Новотроицкое, снаряды, ГСЧС
 
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