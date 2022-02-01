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В Новотроицком выявили более трех сотен артснарядов
01.02.2022 17:00
Более 300 артиллерийских снарядов обнаружили и изъяли пиротехники в пгт Новотроицкое Волновахского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.
Подозрительные предметы были обнаружены на расстоянии 20 м от жилого дома по ул. Иван Кононенко. Пиротехники изъяли для дальнейшего уничтожения установленным способом 324 артиллерийских снаряда калибром 30 мм.
Теги: Донбасс, Новотроицкое, снаряды, ГСЧС
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