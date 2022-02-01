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В оккупированном Донецке заминировали райадминистрацию
01.02.2022 14:00
Анонимная информация о минировании здания администрации Киевского района Донецка поступила сегодня. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин.
"Поступила анонимная информация о минировании здания администрации Киевского района города (проспект Киевский, 36). Спецслужбы выехали на место", – написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
"В ходе проверки здания администрации Киевского района Донецка спецслужбами было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Пострадавших нет", - заявил "мэр".
Теги: Донецк, Донбасс, минирование
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