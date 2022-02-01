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В ОРДО обязали вакцинировать "бюджетников" до 20 февраля
01.02.2022 10:00
Оккупационная "ДНР" обязала вакцинировать от COVID-19 не менее 90% работников "бюджетной" сферы. Об этом говорится в "указе" главаря оккупантов Дениса Пушилина.
Согласно "документу", иммунизацию необходимо обеспечить до 20 февраля 2022 года. "Указ" вступает в силу с 10 февраля.
Теги: Донбасс, вакцинация, бюджетники, ОРДО
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