В ОРДО "заминировали" десятки школ

02.02.2022 16:00

Сообщения о заминировании школ поступили сегодня как минимум в десяти городах на подконтрольной группировке "ДНР" территории. Об этом заявили в "администрациях" городов при "ДНР".

С утра в Донецке поступили сообщения о минировании 85 школ, далее "мэр" Горловки Иван Приходько сообщил, что проверяют информацию о минировании всех школ в городе. В Донецке и Горловке школьники были переведены на дистанционное обучение.

"Мэр" Енакиево при "ДНР" Роман Храменков написал в своем телеграм-канале, что сегодня также поступили анонимные сообщения о минировании всех школ.

"В связи со сложившейся ситуацией учащиеся 27 муниципальных общеобразовательных учреждений города с сегодняшнего дня (на день раньше) переведены на дистанционный режим обучения", — написал Храменков.

В "администрации" Макеевки сообщили, что "поступил сигнал о минировании ряда учреждений образования города Макеевки. Информация была отправлена анонимно по электронной почте". Отмечается, что людей эвакуировали, а специалисты приступили к обследованию объектов.

Кроме того, сообщения о минировании школ поступили в Ждановке, Кировском, Иловайске, Докучаевске, Харцызске, Зугрэсе, Новоазовском районе, о чем написали в соцсетях главы местных "администраций".

Подконтрольные ОРДО паблики распространили скриншот текста сообщения "минеров".

"В вашей школе заложено множество взрывных устройств

Мы жители ДНР разочаровалсь в молодой республике

Мы не намерены терпеть этот произвол

Мы сместим действующую власть

Нам искренне жаль что пострадают невинные ну без этого невозможно

Наши прицелы направленны на главу днр и все его окружение

Возможно в ваших домах, машинах заложено множество наших сюрпризиков

Мы очень близко", - говорится в нем.