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Пушилин обвинил в массовом «минировании» зданий в ОРДО Украину

03.02.2022 11:00
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Пушилин обвинил в массовом «минировании» зданий в ОРДО Украину

Киев провел операцию по серии ложных минирований в ОРДО для повышения градуса напряженности в Донбассе. Об этом сегодня заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин.
"Выводы технических специалистов непосредственно указывают на причастность Киева к этим звонкам и сообщениям. В очередной раз современная Украина показывает свою террористическую суть. Мы понимаем, что подобное повышение градуса напряженности – это не только удар по психике наших детей и их родителей, значительные финансовые затраты, огромная нагрузка на личный состав и загруженность экстренных служб. Это прямое свидетельство готовности к наступательным действиям", - подчеркнул он.
Пушилин добавил, что республиканские экстренные службы и профильные ведомства в свою очередь показали готовность справиться с любой ситуацией.



Теги: Украина, Донбасс, обвинение, Пушилин, минирование, ОРДО
 
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