На Донбассе сутки прошли без обстрелов

04.02.2022 08:00

За минувшие сутки и с начала текущих суток сепаратисты ни разу не нарушили режим тишины наемники на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 4 февраля.

"За прошедшие сутки, 3 февраля, и по состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в сообщении.

В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии. Ситуация остается контролируемой.