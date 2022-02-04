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В ОРДО анонсировали новую услугу мобильного оператора «Феникс»
04.02.2022 12:00
Сегодня в неподконтрольном Донецке состоится брифинг "директора" компании "Феникс" Николая Хардикова о тестировании услуги нетарифицируемого мобильного интернет-трафика, включенного в тариф абонента при пользовании соцсетей, мессенджеров и аудиосервисов. Об этом сообщают местные СМИ.
Представителей прессы ожидают по адресу: Донецк, улица Артема, 97, 5-й этаж, Большой зал. Начало брифинга в 12:00.
Теги: Донбасс, Интернет, презентация, ОРДО, Феникс
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