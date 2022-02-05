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Боевики "ДНР" с беспилотника атаковали поселок под Мариуполем
05.02.2022 17:00
Под Мариуполем, в Павлополе, с беспилотника сбросили взрывные устройства, пострадала школа и два жилых дома. Об этом MRPL.CITY рассказал глава Сартанской ВГА Александр Куркчи.
"Происшествие случилось сегодня около 12:15. На школу и жилые частные дома, которые находятся по улице Молодежной, сбросили четыре самодельных взрывных устройства", - сообщил он.
По словам Александра Куркчи, в здании школы пробило крышу, сейчас учебное заведение недействующее, обошлось без пострадавших. В жилом доме выбило пластиковые окна, в это время там находился житель, к счастью, он жив и здоров.
На месте происшествия работают военные и следственно-оперативная группа.
Теги: Донбасс, атака, беспилотник, боевики, Павлополь
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