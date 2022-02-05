Вторые сутки в ООС прошли без обстрелов

05.02.2022 09:00

На Донбассе в течение суток 4 февраля, как и днем ранее, вражеские войска не нарушали "тишину". Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.